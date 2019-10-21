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Татар-информ

21 октября 2019, 21:24

Сельское хозяйство

Руководители райсельхозуправлений Татарстана пройдут обучение по молочному скотоводству

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Сельское хозяйство

Руководители райсельхозуправлений Татарстана пройдут обучение по молочному скотоводству

Практическая часть семинара пройдет на фермах ООО «Саба» Сабинского района республики.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Сегодня на базе «Молочной бизнес академии» в селе Тимершик Сабинского района Татарстана началось обучение по молочному скотоводству. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как уточнили в ведомстве, слушателями на этих курсах, организованных Минсельхозпродом РТ, станут начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия всех районов республики.

«Курсы обучения будут проходить в период с 21 по 26 октября. Главная тема – управление кормопроизводством, кормоприготовлением и кормлением крупного рогатого скота. Занятия ведет эксперт-аналитик в данной сфере из Республики Беларусь, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Александр Лапотко», – сообщил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

Как отметил представитель министерства, в ходе обучения руководителей сельхозуправлений ознакомят с требованиями к питательным, физико-химическим и санитарно-гигиеническим качествам грубых кормов, а также с расчетом потребности в кормах и сооружениях для их хранения.

Также на лекциях расскажут о том, как управлять процессом уборки кормовых культур и технологией силосования, как определить оптимальное количество и состав кормовых диет по физиологическим группам КРС. Кроме того, слушателей проинформируют о наиболее часто выявляемых нарушениях обмена веществ в организме коров из-за неправильного кормления, о диагностике и профилактике болезней животных.

«На фермах ООО "Саба" пройдёт практическая часть семинара. В частности, в этом крупном хозяйстве будет дана оценка полноценности кормления скота по полученным анализам», – заметил Сирень Нигматзянов.

Собеседник агентства напомнил, что развитие молочного скотоводства является в АПК республики одним из приоритетных направлений. Согласно данным Минсельхозпрода РТ, по итогам 2018 года на долю Татарстана приходится 6% товарного молока, реализованного регионами России. «По этому показателю наша республика занимает первое место среди субъектов Российской Федерации», – добавил Сирень Нигматзянов.  

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