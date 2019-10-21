Казанский зооботсад выбрал имя для детеныша яка

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский зооботсад провел праздник «Именины яка», во время которого для детеныша выбрали имя Маратик. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала пресс-секретарь зоопарка Елена Варфоломеева.

«Посетители праздника написали свои варианты имен для яка и положили листочки с вариантами в барабан. Первым вариантом стало Солнышко, но автора этого имени не оказалось среди присутствующих, и решено было выбрать другой вариант. Из барабана вынули листок с очередным вариантом — Маратик. Девочка, предложившая это имя, получила заслуженную награду — сертификат на посещение нового зоопарка „Река Замбези“», — сообщили в пресс-службе.

Речь о переезде маленького яка сейчас не стоит. «Пока маленький Маратик будет расти и жить вместе со своими родителями на территории Казанского зооботанического сада» — сказала пресс-секретарь.

Пополнение в «казанской» семье яков произошло 4 октября. Имя малышу выбрали в минувшее воскресенье, 20 октября.

Ранее стало известно, что новый казанский зоопарк «Река Замбези» откроется для посетителей не раньше ноября. В конце лета там завершились все строительные работы.

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