В четырех районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Завтра, 22 октября, в домах четырех районов Казани — Советского, Вахитовского, Приволжского и Московского — временно не будет света. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, с восьми утра до пяти вечера электричества не будет в Вахитовском районе по адресу улица Татарстан, дом16.

На этот же период времени останутся без света жители Московского района, проживающие по адресам: улица Гудованцева, дд. 15, 17, 19, улица Химиков, дд. 1, 3, 5, 9, 11 (Дом культуры «Юность»), а также дд. 13, 13а (291-й детсад), 15, 17.

На час дольше, с восьми утра до шести вечера, запланировано отключение электричества в домах Приволжского района по следующим адресам: улица Гарифьянова, дд.38а, 38в, улица Деревня Универсиады, дд. с 2 по 5, с 12 по 20, проспект Победы, дом 19. Кроме того, подача электроэнергии прекратится в ряде домов поселка Отары, расположенных по улицам 2, 4, 5, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

Также свет будет отсутствовать в Советском. Отключение здесь запланировано с девяти утра до шести вечера и коснется поселка Кульсеитово — в СНТ «Дубок», «Рассвет», «Светлый плес», «Родник» «Восход-1», поселка Станционные Дербышки по улицам 1, 2, 3, 4, 5-я Станционная.

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет осуществляться техобслуживание оборудования распределительных сетей.

Причина отключений — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет осуществляться техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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