Проект по созданию бренда Рыбно-Слободского района РТ победил в конкурсе «Локомотивы роста»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани подвели итоги конкурса стратегических инициатив «Локомотивы роста». Победителем признана инициатива по созданию геобренда Рыбно-Слободского района Татарстана. Реализация проекта подразумевает продвижение товаров и услуг местного производства, увеличение туристического потока и создание новых рабочих мест.

На встрече участников и наставников проекта прошла защита трех инициатив, касающихся проектов по повышению финансовой грамотности населения, созданию геобренда Рыбно-Слободского района и интернет-площадки «Конструктор команд», позволяющей отслеживать конкурсы на получение грантов. Наибольшее число голосов путем электронного голосования набрала инициатива по созданию бренда Рыбной Слободы.

Проект «Aida, ryba» появился благодаря конкурсу стратегических инициатив «Локомотивы роста». Как заявили создатели проекта, муниципалитет имеет значительные особенности, которые необходимо продвигать. В частности, в районе восстановлены уникальные технологии кружевоплетения, есть своя студия производства мультфильмов «Чак-Чак», действуют швейные мастерские, работают резчики по дереву, а также мастера, знающие редкие рецепты рыбных блюд.

Руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев подчеркнул, что все три проекта получат гранты на реализацию. «На участие в конкурсе было подано 250 заявок. По результатам отбора прошло 75 человек. Затем у нас определилось 10 финалистов и пять победителей, – рассказал он. – Это не значит, что на сегодняшнем дне все заканчивается. Мы услышали ваше желание о готовности с оргкомитетом работать и дальше. Конкурс получился новаторским, мы многие вещи опробовали. Посмотрим, как все получится. И потом будем, наверное, транслировать на другие кадровые конкурсы».

К финалистам также обратилась депутат Госдумы Альфия Когогина. «XXI век – это век человека. Интеллект и образование становятся главными ресурсами для прорыва нашей страны. Итог годовой работы неплохой: мы получили целую плеяду настоящий звезд в республике – молодых людей, которые смогли заявить о себе и своих инициативах. И они никогда не пропадут», – убеждена она.

По мнению министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрата Хайруллина, подходы, которые были использованы во время проведения конкурса, могут быть тиражированы на всю страну. «Сам проект говорит о том, что все в наших руках, в наших руках будущее России. Самое главное, что возникла обратная связь от тех ребят, которые готовы двигаться вперед», – отметил он.

Заместитель руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков заметил, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос обновления состава Общественной палаты РТ. «Попробуйте себя, подумайте, в каком качестве вы могли бы принять участие и в этом конкурсе, – сказал он участникам проекта. – Мы в жизни все время сдаем экзамены, часто не замечая этого, – на зрелость, компетентность, состоятельность, знания, дружбу. И это один из экзаменов, который вы сдали, наверняка, не самый важный, но значимый».

По федеральному партийному проекту «Локомотивы роста» в Татарстане в ноябре 2018 года была инициирована реализация образовательной программы «Конкурс стратегических инициатив “Локомотивы роста”».

Программа направлена на привлечение талантливых молодых специалистов в реальные стратегические сектора экономики и производства, изучение передового опыта предприятий. Участниками программы стали молодые профессионалы в области экономики, промышленного сектора и управления в возрасте от 18 до 40 лет, студенты выпускных курсов по направлениям подготовки «экономика» и «менеджмент».

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