В Комитете по экологии Госсовета РТ осудили поступок ветврача, отказавшегося спасать сбитую собаку

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Ветеринарный врач, отказавший в помощи умирающей в Нижнекамске собаке, проявил жестокость. Такое мнение выразил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«В данном случае отсутствие паспорта и данных о прививках – формальная причина. Врач ведь знает, как важно оказать помощь вовремя. Как можно быть жестоким и настолько не любить животных, работая в этой сфере?!» – возмутился Хадеев. Комментарий парламентария приводит информационный центр ТО ВПП «Единая Россия».

Тахир Хадеев выразил надежду, что в правоохранительных органах и городской ветеринарной службе произошедшему будет дана соответствующая оценка действиям ветеринара. «Честно говоря, этот случай – нехарактерное явление для Нижнекамска. Я знаю, какое внимание проблемам животных уделяется там на уровне администрации, в городе очень активно работают волонтеры-зоозащитники. Но этот случай – тревожный сигнал для нас всех», – отметил депутат.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в воскресенье водитель нижнекамского такси у остановки «Гостиница Кама» сбил собаку, с которой гулял пожилой мужчина. Хозяин собаки обратился за помощью в ветеринарную лечебницу, однако ему отказали из-за отсутствия паспорта на животного и сведений о сделанных прививках. В итоге собака скончалась на пороге клиники.

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