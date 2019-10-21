Банк «Аверс» запустил акцию по ипотеке

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Осень традиционно считается наиболее благоприятным периодом для приобретения собственного жилья, именно в этот период в связи с предстоящим повышением цен на квартиры отмечается наибольшее оживление на рынке недвижимости.

Специально к этому высокому сезону Банк «Аверс» предлагает акцию «В новый год — с новым жильем!». До 31 декабря 2019 года у клиентов банка есть уникальная возможность оформить ипотечный кредит по сниженным ставкам. В рамках акции кредит на покупку готового или строящегося жилья, а также на рефинансирование ипотечного кредита другого банка можно получить в Банке «Аверс» по ставке от 8,75% годовых.

Банк «Аверс» предлагает различные ипотечные продукты для приобретения недвижимости. Специалисты банка подберут оптимальную программу, учитывающую вид приобретаемой недвижимости, доход семьи, срок кредита, стоимость жилья и организуют полное юридическое сопровождение от принятия заявки до завершения сделки.

Сроки проведения акции: с 21 октября по 31 декабря 2019 года. Сумма кредита — от 300 тысяч рублей до 15 млн рублей, срок кредитования — от 1 года до 20 лет. Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволят получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита. Максимальная процентная ставка по ипотечным кредитам в банке составляет 12,75% годовых. Участники акции: сотрудники организаций Группы компаний «ТАИФ».

Более подробную информацию об условиях акции и кредитования, требованиях к заемщикам, необходимых документах можно получить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru. Рассчитать ежемесячный размер платежа по кредиту и оставить заявку на ипотечный кредит можно на сайте банка.