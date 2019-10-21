Жителям РТ расскажут о профилактике и диагностике инсульта

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Татарстане сегодня, 21 октября, стартовал Декадник по профилактике инсульта, в рамках которого жителям республики расскажут о профилактике и диагностике данного заболевания, информирует пресс-служба Минздрава РТ.

Тематическое мероприятие будет проводиться в республике до 30 октября. В рамках него ведущие специалисты медучреждений РТ проведут беседы с населением, посвященные выявлению симптомов, профилактике, а также необходимым мерам при инсульте и реабилитации после него.

«Цель проведения данного мероприятия — борьба с заболеванием, а также привлечение внимания граждан к проблеме мозговых инсультов», — говорится в сообщении ведомства.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.

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