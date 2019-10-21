Приставы поймали находящегося в розыске алиментщика из Казани, задолжавшего детям 870 тыс. рублей

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Приставы поймали находящегося в розыске 46-летнего алиментщика из Казани, задолжавшего детям 870 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Было установлено, что 46-летний житель Казани должен был ежемесячно выплачивать двум детям треть своего заработка. Однако мужчина уклонялся от помощи малышам.

Тогда суд признал нерадивого отца виновным по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей» и назначил ему наказание в виде 90 часов обязательных работ. Но казанец деньги выплачивать не начал, к тому же стал скрываться от приставов. Неплательщика объявили в розыск и вскоре поймали. После этого мужчина полностью погасил долг перед детьми.



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