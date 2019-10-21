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Елена Саляхова

21 октября 2019, 18:05

Происшествия

«Еще немного, и малышку бы не спасли»: новые подробности дела о брошенной у дороги в Казани девочке

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Происшествия

«Еще немного, и малышку бы не спасли»: новые подробности дела о брошенной у дороги в Казани девочке

Фото: Елена Саляхова

Адвокат отца уверяет, что, оставив ребенка на обочине дороги, его подзащитный никакого преступления не совершил.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Мировой суд Советского района Казани выслушал свидетелей громкой истории о брошенной годовалой девочке на обочине дороги в Казани. Инспектор ПДН рассказала суду, в каком состоянии был ребенок, когда его нашли прохожие.

На скамье подсудимых отец девочки – 28-летний Иван Дмитриев. Летом поздно вечером он высадил ребенка из машины и уехал. Мужчину обвиняют в оставлении в опасности.

Перед началом судебного заседания адвокат Ивана Дмитриева рассказал журналистам, что его подзащитный никакого преступления не совершал.

«Он понадеялся на жену, что она заберет дочку. Да, он рискнул ребенком. Кто мог знать, что так получится. Он же ведь не хотел убивать дочку. Это дело даже не относится к категории тяжких преступлений», – сказал адвокат Ивана Дмитриева.

Так или иначе, но по мнению инспектора ПДН, которая выезжала в тот вечер на место, ребенок находился в опасности.

«Место было плохо освещено, сам перекресток безлюдный. Когда я подошла к сотрудникам скорой помощи, девочка была заплаканная. Медики сказали, что если бы ребенок был обнаружен позже, то спасти бы его не удалось. У девочки была ангина и высокая температура», – рассказала свидетель.

По словам свидетеля, девочка была легко одета – на ней были колготки и футболка.

Между тем, родители девочки хотят пойти на перемирие. Во время судебного заседания потерпевшая по делу – мать девочки – заявила ходатайство о том, чтобы уголовное дело было прекращено.

«Сейчас ребенок живет с нами, с ней все в порядке. Болело немножко горлышко, но сейчас все прошло», – сказала Анжелика Дмитриева.

Однако суд ходатайство Дмитриевой отложил, чтобы изучить материалы дела и выслушать всех свидетелей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 июля поздно вечером на улице Назипа Жиганова прохожие случайно нашли годовалую девочку на обочине дороги и вызвали полицию.

Отец девочки рассказал, что высадил ребенка на обочине дороги после ссоры с женой. Мужчина был уверен, что супруга заберет девочку, однако она этого не сделала.

Было возбуждено уголовное дело по статье «оставление в опасности». 14 октября мужчина предстал перед судом.
 

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