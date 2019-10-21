В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном изменит облик

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани после четырех месяцев реновации в новом облике предстанет здание бывшего завода ЭВМ на Сибирском тракте, где последние 16 лет размещался мебельный супермаркет. Визуальное обновление одного из первых в городе объектов подобного формата обошлось в сумму около 70 млн рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании-собственника ASG.

Когда с объекта будет снята строительная сетка, оно предстанет с оливково-малахитовыми фасадами, отделанными плиткой, и панорамными окнами с первого по третий этаж по центральной части. Проектом реновации также была предусмотрена архитектурная мерцающая подсветка, ремонт кровли и утепление фасада. При этом площадь здания ни в большую, ни в меньшую сторону не изменится, заверили в компании.

«Решение по обновлению внешнего облика торгового комплекса вызвано конкуренцией на рынке и изменившимися требованиями и предпочтениями потребителей, которые стали более придирчивы к комфорту во время шопинга. Поэтому мы вложили деньги не в ремонт здания, а именно в его обновление», — подчеркнула пресс-секретарь компании Светлана Бородина.

Собеседница подчеркнула, что переформатированное здание профиля мебельного супермаркета не изменит. Так называемый якорный арендатор, сетевой продуктовый супермаркет на первом этаже, также продолжит здесь свою работу.

Трехэтажный корпус завода ЭВМ (электронно-вычислительных машин, как раньше называли компьютеры — прим. Т-и) был построен во второй половине 50-х годов. Это было единственное в мире предприятие, серийно выпускавшее троичные компьютеры. Завод также был известен под названием Казанское производственное объединение вычислительных систем (КПО ВС).

Первых после реновации посетителей ТЦ, как планируется, примет в последний день октября.

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