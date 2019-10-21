WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

21 октября 2019, 16:16

Общество

В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном изменит облик

Рекомендуем

Общество

В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном изменит облик

Фото: Абдул Фархан

Реновация объекта по современным критериям обошлась в 70 млн рублей.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани после четырех месяцев реновации в новом облике предстанет здание бывшего завода ЭВМ на Сибирском тракте, где последние 16 лет размещался мебельный супермаркет. Визуальное обновление одного из первых в городе объектов подобного формата обошлось в сумму около 70 млн рублей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе компании-собственника ASG.

Когда с объекта будет снята строительная сетка, оно предстанет с оливково-малахитовыми фасадами, отделанными плиткой, и панорамными окнами с первого по третий этаж по центральной части. Проектом реновации также была предусмотрена архитектурная мерцающая подсветка, ремонт кровли и утепление фасада. При этом площадь здания ни в большую, ни в меньшую сторону не изменится, заверили в компании.

«Решение по обновлению внешнего облика торгового комплекса вызвано конкуренцией на рынке и изменившимися требованиями и предпочтениями потребителей, которые стали более придирчивы к комфорту во время шопинга. Поэтому мы вложили деньги не в ремонт здания, а именно в его обновление», — подчеркнула пресс-секретарь компании Светлана Бородина.

Собеседница подчеркнула, что переформатированное здание профиля мебельного супермаркета не изменит. Так называемый якорный арендатор, сетевой продуктовый супермаркет на первом этаже, также продолжит здесь свою работу. 

Трехэтажный корпус завода ЭВМ (электронно-вычислительных машин, как раньше называли компьютеры — прим. Т-и) был построен во второй половине 50-х годов. Это было единственное в мире предприятие, серийно выпускавшее троичные компьютеры. Завод также был известен под названием Казанское производственное объединение вычислительных систем (КПО ВС). 

Первых после реновации посетителей ТЦ, как планируется, примет в последний день октября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Воплощение анонсированной во время World Urban Parks стратегии развития Казанки потребует 10–15 лет
Новости дня
16:16
В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном изменит облик

Реновация объекта по современным критериям обошлась в 70 млн рублей.

16:13
Приставы поймали находящегося в розыске алиментщика из Казани, задолжавшего детям 870 тыс. рублей

46-летний казанец не оказывал помощь двоим детям, к тому же скрывался от приставов.

16:02
Салават Гайсин: Чемпионат Европы по волейболу среди полицейских в Праге проходил проще, чем в Казани

Первый заместитель председателя спортивного общества «Динамо» рассказал об условиях проведения турнира.

16:00
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
15:52
Воплощение анонсированной во время World Urban Parks стратегии развития Казанки потребует 10–15 лет

Одной из задач проекта является обоснование мест под новую жилую застройку на прибрежных территориях.

15:49
В Лениногорске лоб в лоб столкнулись две легковушки, оба водителя с тяжелыми травмами в больнице

ДТП произошло накануне днем на улице Октябрьская.

15:45
Банк «Аверс» запустил акцию по ипотеке

В рамках акции кредит на покупку готового или строящегося жилья можно получить по ставке от 8,75% годовых.

15:40
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
15:38
Госсовет РТ обновил дизайн сайта и запустил мобильную версию

Статистика показывает, что около 50% просмотров сайта парламента республики ведутся с мобильных устройств.

15:28
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин признан лучшим игроком недели КХЛ в своем амплуа

Хоккеист набрал три очка за три игры.

15:20
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

За восемь месяцев текущего года банк провел 442 сделки в рамках программу «Ипотека с господдержкой».

15:18
В Казани временно ограничили движение по проезжей части улицы Ильича

Причина принятых мер - проведение работ по капремонту канализационного коллектора.

15:06
В Минтруде отреагировали на сообщение о массовых сокращениях в российских компаниях
14:57
Очевидцы вызвали «скорую», заметив у заправки под Казанью такси с мертвым водителем в салоне

Не исключено, что водитель свел счеты с жизнью.

14:56
Ришат Гилязутдинов: «Чувствуем в себе силы победить в Кубке России по волейболу»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» прокомментировал проведение турнира в Казани.

14:50
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в системе быстрых платежей

Сервис будет продемонстрирован в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

14:45
Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений
14:38
В Казани 500 студентов продемонстрируют мастерство в педагогике, строительстве и медицинском деле

Целью конкурса является поддержка и развитие студенческих отрядов и повышение престижа рабочих специальностей.

14:24
Мастер ушу из Татарстана: На чемпионате мира выиграл только «серебро» из-за травмы голеностопа

Ильяс Хуснутдинов уступил «золото» китайскому спортсмену У Джаохуа.

14:15
Альфа-Банк предложил депозит со ставкой до 6,4%
14:10
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
14:08
Фарид Мухаметшин: «Единой России» в РТ предложено координировать образовательные проекты в ПФО

В Татарстане успешно реализована образовательная программа «Конкурс стратегических инициатив “Локомотивы роста”», отметил глава парламента.

14:07
В МЧС Татарстана напоминают о мерах безопасности при сильном ветре и тумане

Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается ночью и утром во вторник, 22 октября.

13:54
Бывший вратарь «Рубина» вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в РПЛ

39-летний Сергей Рыжиков провел свой 129-й матч без пропущенных мячей.

13:43
На счету водителя, в погоне за которым в Казани перевернулся автомобиль ДПС, 53 нарушения ПДД

В сентябре этого года водителя тонированной легковушки лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

События