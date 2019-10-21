В Лениногорске лоб в лоб столкнулись две легковушки, оба водителя с тяжелыми травмами в больнице

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Лениногорске лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Лада», оба водителя с тяжелыми травмами в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

ДТП произошло накануне в четвертом часу дня на улице Октябрьская. На неширокой дороге лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Лада» 12-й модели. От удара оба автомобиля развернуло поперек проезжей части.

В аварии пострадали оба водителя. Мужчину, который находился за рулем «Лады» в тяжелом состоянии доставили в травмоцентр Бугульмы.

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