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Татар-информ

21 октября 2019, 19:02

Общество

СМИ: В России младенцев могут освободить от платы за вывоз мусора

Общество

СМИ: В России младенцев могут освободить от платы за вывоз мусора

В настоящее время тариф на вывоз отходов в среднем по стране держится на отметке 100-150 рублей в месяц.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В России детей до трех лет могут освободить от платы за вывоз отходов, информируют «Известия».

Данная инициатива была предложена общественной организацией «Деловая Россия». Организация изложила свою идею в письме к главе Минстроя Владимиру Якушеву. 

Так, тариф на вывоз мусора в настоящее время держится в стране на отметке 100-150 рублей в месяц и затрагивает всех людей, проживающих в жилом помещении вне зависимости от возраста.

Представители «Деловой России» посчитали, что плату за вывоз мусора нужно сделать дифференцированной — она должна зависеть от возраста.

«Так, плата должна быть нулевой для граждан, не достигших трехлетия, и для детей в возрасте 3-11 лет, проживающих в семьях льготников (многодетных, малоимущих)», — приводят в издании мнение авторов письма.

Кроме этого, было предложено ввести льготы по оплате вывоза мусора для дошкольников (3–6 лет) и для младших школьников (7–11 лет) из семей, которые не входят в состав льготных категорий.

Представители организации аргументируют это тем, что дети данных возрастов не являются непосредственными производителями мусора, за их быт несут ответственность родители или законные представители.

Инициативу «Деловой России» положительно оценил член общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Дети производят гораздо меньше мусора, чем взрослые люди, считает он. Однако, стоит отметить, что само министерство еще не отреагировало на данную инициативу.

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