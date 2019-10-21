Госсовет РТ обновил дизайн сайта и запустил мобильную версию

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Государственный совет Татарстана обновил дизайн своего официального сайта. Также у портала появилась мобильная версия и версия для слабовидящих пользователей. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заведующий отдела информационно-технологического обеспечения деятельности Госсовета РТ Зуфар Хасанов.

«Ранее на сайт в основном заходили со стационарных компьютеров, потому что он не был адаптирован под мобильную версию. Сейчас статистика показывает, что только за время запуска сайта около 50% просмотров идет с мобильных устройств, а это значит, что татарстанцы предпочитают использовать мобильные устройства связи», — сказал собеседника агентства.

Новая версия сайта сделана в соответствии с дизайном и стилистикой сайтов органов власти Татарстана. Через сайт татарстанцы могут направить обращение к своему депутату в электронном виде, задать вопрос или записаться на прием.

На портале размещаются новости республиканского парламента, фото- и видеорепортажи. Во время заседания Госсовета РТ на главной странице будет доступна прямая трансляция, чтобы татарстанцы смогли следить за принятием законов в режиме онлайн. В разделе «Законопроекты и стадии их рассмотрения» будут размещаться материалы по рассматриваемым законопроектам.

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