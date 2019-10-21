В центре Челнов пьяный школьник ударил ножом в грудь жителя Кировской области

(Набережные Челны, 21 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В центре Набережных Челнов пьяный 15-летний школьник ударил ножом в грудь 39-летнего жителя Кировской области, сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

В полицию Автограда обратились врачи БСМП и сообщили, что в больницу доставили мужчину с проникающим ранением грудной клетки. Личность пострадавшего быстро установили – им оказался 39-летний безработный житель Кировской области.

Как удалось выяснить стражам порядка, накануне возле дома № 1/07 в Новом городе мужчина выпивал в компании знакомых. В какой-то момент между кировчанином и одним из приятелей произошла ссора, в результате которой мужчина получил удар ножом в грудь.

Личность напавшего установили. Им оказался челнинский школьник, состоящий на учете в ПДН. Подростка задержали.



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