Бизнесмена из Казани судят за обман омской фирмы по производству видеорегистраторов на 88 млн руб.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Предпринимателя из Казани судят за то, что продал видеорегистраторы для охраны московского метро и не заплатил за них фирме-производителю из Омска 88 миллионов рублей.

Рассмотрение дела о мошенничестве в особо крупном размере началось в Московском районном суде Казани.

В 2018 году владелец казанской фирмы «МИР» взял на продажу видеорегистраторы у предприятия «Спектр», которое их производило. Стоимость партии оценивается в 88 миллионов 400 тысяч рублей.

Видеорегистраторы бизнесмен продал в московский метрополитен за 93 миллиона 700 тысяч рублей. Но с омичами так и не расплатился.

«Утеев получил деньги у ГУП ”Московский Метрополитен” в полной мере, а также сделал «навар» на 6 миллионов, ”СПЕКТР” тем временем вовсе остался не у дел. Омичи не сразу заподозрили Утеева в мошенничестве, так как ранее имели с ним дело и проблем не возникало», – рассказал старший помощник прокурора по Московскому району Руслан Зайнуллин.

После того, как платы за сделку так и не поступило, представители омской фирмы обратились в правоохранительные органы. За Утеева взялось Главное следственное управление МВД по Татарстану.

Сам подсудимый сегодня на заседание не явился. По словам адвоката Румии Гатауллиной, буквально накануне ее подзащитного на «скорой» увезли в больницу с обострением хронического заболевания. Однако справку о госпитализации адвокат предоставить суду не смогла, сославшись на занятость врачей в понедельник.

«У моего подзащитного и ранее бывали приступы, он дважды был оперирован», – добавила Гатауллина.

Представители омской фирмы были не против начать слушание в отсутствие обвиняемого, однако от комментариев журналистам сегодня воздержались.

«К сожалению, мы не подготовились, не знаем, что можно озвучивать, а что нет. Возможно, на следующем заседании предоставим более развернутый ответ для СМИ», – добавили они.

По информации гособвинения, подсудимый отказывается признавать свою вину. Тем временем на его имущество стоимостью в 11 миллионов рублей наложен арест – речь о земельном участке в Спасском районе, доле в квартире в Казани, уставном капитале его фирмы «МИР» и банковском счете.

Суд продолжит разбираться в обстоятельствах дела 5 ноября.

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