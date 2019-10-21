WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 октября 2019, 14:45

Экономика и финансы

Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

Экономика и финансы

Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений

В ходе исследования была проведена оценка доступности мобильных приложений 12 банков.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Приложение Альфа-Мобайл заняло лидирующую позицию рейтинга по доступности мобильных приложений банков для клиентов с ограниченными возможностями. Рейтинг составлен на основе исследования, проведенного компанией USABILITYLAB. 

«Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов» — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков. 

«С 2017 года мы включаем в наши ежегодные исследования мобильных банков вопросы общедоступности, а в 2019 году мы впервые провели исследование, посвященное только доступности приложений. Банки, принявшие участие в исследовании, проводят большую работу для адаптации своих приложений для людей с разными особенностями восприятия и моторики. Мы надеемся, что эта работа привлечет внимание банковской отрасли к проблемам наиболее незащищенной части клиентов», — прокомментировал управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин.

В ходе исследования эксперты USABILITYLAB сформировали библиотеку проблем доступности, в которой перечислены и систематизированы различные факторы, затрудняющие работу с приложением для пользователей пяти групп: незрячие, слабовидящие, люди с нарушениями моторики, люди с нарушениями слуха, а также пользователи без нарушений. При разработке методологии для оценки доступности в качестве основы использовались стандарты ГОСТ Р 52872-2012, а также рекомендации руководства по обеспечению веб-контента WCAG 2.1.

По результатам был выстроен рейтинг приложений 12 банков, приложение Альфа-Мобайл возглавило рейтинг как в версии для платформы iOS, так и для Android, продемонстрировав наилучший дизайн и качество программного кода в отношении обеспечения доступности использования для людей с ограниченными возможностями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан присоединился к акции «Неделя без турникетов»

Новости дня
16:16
В Казани здание мебельного ТЦ на Компрессорном изменит облик

Реновация объекта по современным критериям обошлась в 70 млн рублей.

16:13
Приставы поймали находящегося в розыске алиментщика из Казани, задолжавшего детям 870 тыс. рублей

46-летний казанец не оказывал помощь двоим детям, к тому же скрывался от приставов.

16:02
Салават Гайсин: Чемпионат Европы по волейболу среди полицейских в Праге проходил проще, чем в Казани

Первый заместитель председателя спортивного общества «Динамо» рассказал об условиях проведения турнира.

16:00
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
15:52
Воплощение анонсированной во время World Urban Parks стратегии развития Казанки потребует 10–15 лет

Одной из задач проекта является обоснование мест под новую жилую застройку на прибрежных территориях.

15:49
В Лениногорске лоб в лоб столкнулись две легковушки, оба водителя с тяжелыми травмами в больнице

ДТП произошло накануне днем на улице Октябрьская.

15:45
Банк «Аверс» запустил акцию по ипотеке

В рамках акции кредит на покупку готового или строящегося жилья можно получить по ставке от 8,75% годовых.

15:40
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
15:38
Госсовет РТ обновил дизайн сайта и запустил мобильную версию

Статистика показывает, что около 50% просмотров сайта парламента республики ведутся с мобильных устройств.

15:28
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин признан лучшим игроком недели КХЛ в своем амплуа

Хоккеист набрал три очка за три игры.

15:20
ВТБ в Татарстане выдал более 1 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

За восемь месяцев текущего года банк провел 442 сделки в рамках программу «Ипотека с господдержкой».

15:18
В Казани временно ограничили движение по проезжей части улицы Ильича

Причина принятых мер - проведение работ по капремонту канализационного коллектора.

15:06
В Минтруде отреагировали на сообщение о массовых сокращениях в российских компаниях
14:57
Очевидцы вызвали «скорую», заметив у заправки под Казанью такси с мертвым водителем в салоне

Не исключено, что водитель свел счеты с жизнью.

14:56
Ришат Гилязутдинов: «Чувствуем в себе силы победить в Кубке России по волейболу»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» прокомментировал проведение турнира в Казани.

14:50
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в системе быстрых платежей

Сервис будет продемонстрирован в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

14:45
Альфа-Банк возглавил рейтинг доступности мобильных приложений
14:38
В Казани 500 студентов продемонстрируют мастерство в педагогике, строительстве и медицинском деле

Целью конкурса является поддержка и развитие студенческих отрядов и повышение престижа рабочих специальностей.

14:24
Мастер ушу из Татарстана: На чемпионате мира выиграл только «серебро» из-за травмы голеностопа

Ильяс Хуснутдинов уступил «золото» китайскому спортсмену У Джаохуа.

14:15
Альфа-Банк предложил депозит со ставкой до 6,4%
14:10
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
14:08
Фарид Мухаметшин: «Единой России» в РТ предложено координировать образовательные проекты в ПФО

В Татарстане успешно реализована образовательная программа «Конкурс стратегических инициатив “Локомотивы роста”», отметил глава парламента.

14:07
В МЧС Татарстана напоминают о мерах безопасности при сильном ветре и тумане

Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается ночью и утром во вторник, 22 октября.

13:54
Бывший вратарь «Рубина» вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в РПЛ

39-летний Сергей Рыжиков провел свой 129-й матч без пропущенных мячей.

13:43
На счету водителя, в погоне за которым в Казани перевернулся автомобиль ДПС, 53 нарушения ПДД

В сентябре этого года водителя тонированной легковушки лишили прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

События