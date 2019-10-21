Воспитанники спортшколы «Идель» выиграли всероссийский турнир «Казанская ракетка»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Представители спортивной школы «Идель» одержали победу во XIII Всероссийском турнире «Казанская ракетка», информирует пресс-служба мэрии города Казани.

В турнире принимали участие юноши и девушки 13-15 лет из 38 городов РТ, а также других регионов России.

Представители Татарстана — ученики казанской школы олимпийского резерва «Идель» — стали победителями всероссийского соревнования. Вторую строчку заняла команда Московского городского физкультурно-спортивного объединения, «бронза» досталась спортсменам из Сабинского района РТ.

«Всех победителей и призеров турнира наградили медалями, дипломами и ценными призами», — говорится в сообщении ведомства.

Соревнования проходили в столице РТ с 16 по 19 октября. Местом проведения стал Центр бокса и настольного тенниса.

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