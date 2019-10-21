Очевидцы вызвали «скорую», заметив у заправки под Казанью такси с мертвым водителем в салоне

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Очевидцы вызвали «скорую», заметив у заправки под Казанью заведенный автомобиль такси с мертвым водителем в салоне, сообщили ИА «Татар-информ» свидетели происшествия.

Сегодня днем у поворота на Усады под Казанью у автозаправочной станции внимание прохожих привлек заведенный автомобиль такси, в салоне которого находился мужчина без сознания.

Свидетели происшествия вызвали медиков скорой помощи и полицейских. После вскрытия автомобиля, врачи осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Не исключено, что водитель свел счеты с жизнью.

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