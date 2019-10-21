В Казани откроется выставка голландского художника, посвященная казанскому НИИ «Прометей»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). 1 ноября в казанском Центре современной культуры «Смена» откроется персональная выставка Phlogistronic Dandelions голландского художника Алана Богана, сообщает пресс-служба центра.



Посетители увидят уже существующие работы и новые инсталляции, созданные в результате работы с архивом НИИ «Прометей». Боган работает с кинетической скульптурой, компьютерной графикой, оптикой, занимается историей ранней экспериментальной науки, отражает эстетику и методы в построении своих инсталляций.

Выставка Phlogistronic Dandelions является результатом исследований поведения света и его взаимодействия с другими текстурами и материалами. Художник вдохновлялся работами НИИ «Прометей», где впервые в СССР на протяжении 50 лет пионеры советского медиа-арта ставили эксперименты в области преодоления границ между наукой и искусством: создавали светоархитектурные проекты, проводили видео- и медиа-эксперименты.

Открытие выставки запланировано на семь часов вечера. Экспозиция будет открыта до 8 декабря.

Выставку проводит Центр современной культуры «Смена» и Фонд поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia, НИИ «Прометей» и Минкультуры РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.