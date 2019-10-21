В Татарстане две агрофирмы выплатили более 10 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В РТ две агрофирмы Кайбицкого района выплатили более 10 млн рублей долга по зарплате 586 работникам, информирует пресс-служба Минтруда РТ.

Так, ООО «Агрофирма «Золотая Нива» погасило более 6,9 млн рублей задолженности перед 296 работниками, а ООО «Агрофирма «Дубрава» — более 3,247 млн руб. перед 290 сотрудниками.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств составила 10,155 млн рублей.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — напомнили в ведомстве.

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