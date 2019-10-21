(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Казани по нацпроекту отремонтирована улица Карбышева протяженностью 319 метров, сообщает Миндортранс РТ.

«На площади 2 тыс. 429 кв. метров уложен новый слой асфальта, обновлены тротуары, заменены дорожные и тротуарные бортовые камни», – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, во время ремонта специалисты установили 13 дорожных знаков и 11 опор освещения, нанесли дорожную разметку.

Ремонт улицы проведен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Татарстане на реализацию нацпроекта выделено около 5,4 млрд рублей, из них на Казанскую агломерацию – 2,35 млрд рублей.

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