Ришат Гилязутдинов: «Чувствуем в себе силы победить в Кубке России по волейболу»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов прокомментировал проведение «Финала четырех» Кубка России в Казани.

«Если команда подает заявку на проведение этого мероприятия, она будет биться за максимально высокое место. Тем более мы чувствуем в себе возможность это реализовать», — поделился Гилязутдинов.

Финальные матчи открытого Кубка России по волейболу среди женских команд, среди которых будет «Динамо-Казань», пройдут в Казани 25-26 декабря.

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