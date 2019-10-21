Бельгийских женщин познакомили с шедеврами татарской национальной кухни

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Вечер татарской национальной кухни состоялся в минувшие выходные в Бельгии. Члены общественной организации Tatars in Belgium организовали его для коренных жительниц, сообщает пресс-служба организации.



Активистки провели урок по кулинарному мастерству и приготовлению мучных блюд, затем состоялась дегустация. Во время вечера все желающие также могли поближе познакомиться обычаями и бытом татар, проживающих в РТ.





Гостем теоретического путешествия в Татарстан стала известная в Бельгии женская организация KVLV, которая на протяжении почти 90 лет выпускает серию «Наша поваренная книга», хранящуюся практически в каждой семье.



За один вечер бельгийские женщины ознакомились с приготовлением жаркого в горшочке, а также выпечкой – эчпочмаками, чак-чаком.





Участникам предоставили профессиональную кухню, где можно было сотворить любое кулинарное желание. Каждый присутствующий получил красочно оформленные рецепты на фламандском языке, мог отслеживать процесс приготовления и принять участие в изготовлении кулинарного блюда.



Базовые компоненты – мука, картофель, мясо и лук – были отмечены едиными для обеих культур, а вот концепция десерта фламандками была признана новшеством в их кулинарной практике.



Лидер Tatars in Belgium Регина Валеева провела красочную презентацию о татарском народе, его истории и традициях, о современном Татарстане, экономических, культурных, спортивных связях с Бельгией. В данных мероприятиях, по мнению лидеров союза «Татары в Бельгии», базируется добрососедское сосуществование на чужой территории.

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