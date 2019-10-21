В трех районах Казани вода в кранах может временно приобрести зеленый цвет

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Послезавтра, 23 октября, вода в кранах ряда домов Вахитовского, Советского и Приволжского районов может окраситься в зеленый цвет, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина неудобств — проведение работы по выявлению мест утечки теплоносителя.

«Для этих целей в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной „Азино“ введут краситель зеленого цвета Уранин-А», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты просят жителей, в квартирах которых обнаружится «зеленая вода», в том числе из кранов горячего водоснабжения, информировать об этом диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети. Для этого необходимо позвонить по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный).

Стоит отметить, что краситель Уранин-А разрешен для применения в системах теплоснабжения в качестве специального индикатора утечки. Он безвреден как для окружающей среды, так и для здоровья людей.

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