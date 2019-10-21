Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин признан лучшим игроком недели КХЛ в своем амплуа

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин признан лучшим игроком недели Континентальной хоккейной лиги в своем амплуа. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

За три игры Яруллин заработал три очка (гол и две голевые передачи), нанес восемь бросков по воротам и шесть раз применил силовые приемы.

Лучшим голкипером недели был признан Евгений Аликин из «Амура», лучшим нападающим — Брэндон Макмиллан из рижского «Динамо», а лучшим новичком — нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.

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