Труппа Качаловского театра представила «Золотого слона» на престижном театральном фестивале

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Труппа Качаловского театра вернулась из Нижнего Новгорода, где стала хедлайнером IX Российского театрального фестиваля имени Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Престижный в театральном мире фестиваль в Нижегородском театре драмы имени Горького состоялся в девятый раз подряд.





Качаловцы представили зрителям Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших к Нижнему Новгороду городов один из своих лучших спектаклей «Золотой слон», поставленный Александром Славутским в 2012 году по пьесе Александра Копкова. В 2003 году КАРБДТ имени Качалова уже сыграл с успехом на сцене этого театра постановку «Скрипач на крыше».





В день спектакля зал был полон, а художественный руководитель-директор театра Александр Славутский получил почетную медаль участника фестиваля, а также традиционные диплом и статуэтку с символом фестиваля – силуэтом Максима Горького.



На сцену в Нижнем Новгороде также вышли коллективы театров из Южной Кореи, Грузии, Сербии и Берлина. За две фестивальные недели на площадках состоялись презентации, пресс-конференции и творческие встречи.





В следущем месяце качаловцы приглашены на театральные фестивали, которые пройдут в столице Крыма и Марий Эл.

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