Мастер ушу из Татарстана: На чемпионате мира выиграл только «серебро» из-за травмы голеностопа

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Мастер ушу из Татарстана Ильяс Хуснутдинов стал серебряным призером XV чемпионата мира, который сейчас проходит в китайском Шанхае. Участие в нем принимают спортсмены из Китая, Малайзии, Индонезии, Филиппин, Индии, Ирана, Тайпея, Сингапура, Таиланда, Макао, Гонконга, Японии, Кореи и многих других.

«„Серебро“ считаю отличным результатом. Победителем стал представитель Китая, который делал самую сложную программу. У меня же за месяц до этого старта была операция на голеностоп, оторвался хрящ в стопе и заблокировал сустав, и поэтому я сложность сбавил. Но восстановиться и подготовиться успел», — поделился спортсмен.

Спортсмен выступал в дисциплине таолу (комплексы формальных упражнений), однако выступления на турнире еще на закончил — завтра состоится гуньшу (работа с шестом): «Меня в этом виде программы воспринимают фаворитом и претендентом на золотую медаль, так как я выступаю в ранге действующего победителя Кубка мира 2018».

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