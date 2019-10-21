В МЧС Татарстана напоминают о мерах безопасности при сильном ветре и тумане

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В МЧС Татарстана напоминают жителям и гостям республики о мерах безопасности при сильном ветре и тумане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, ухудшение погодных условий прогнозируется сегодня вечером, а также ночью и утром во вторник, 22 октября. Так в республике возможен сильный ветер порывами до 15-20 м/с, туман.

В МЧС напоминают, что сильный ветер может быть очень опасен как для пешеходов, так и для водителей. На улице стоит избегать нахождения под линиями электропередачи, большими деревьями, билбордами и у стен домов. Дома следует закрыть все окна. Любителям активного отдыха иметь при себе исправные средства связи.

При тумане автомобилистам стоит отложить выезд за переделы города, а на трассе выбирать безопасную скорость и избегать резких перестроений и торможений.

Пешеходам необходимо использовать на одежде световозращающие элементы и быть предельно аккуратными при переходе дороги.



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