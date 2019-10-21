Фарид Мухаметшин: «Единой России» в РТ предложено координировать образовательные проекты в ПФО

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанской «Единой России» предложено координировать проведение образовательных проектов в Приволжском федеральном округе. Об этом сегодня на подведении итогов конкурса стратегических инициатив «Локомотивы роста» сообщил Председатель Госсовета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Конкурс стратегических инициатив «Локомотивы роста» в Татарстане успешно реализован, отметил глава парламента. «Более того, центральный аппарат “Единой России” вышел с предложением возложить на нас координирующую роль в проведении подобных конкурсов на уровне Приволжского федерального округа. Мне кажется, отказываться нельзя, и если вы не возражаете, мы примем такое предложение. Это расширит наши возможности, позволит участникам посмотреть, как живут в других регионах, какие проблемы решают и какие новации предлагают для достижения определенных целей», – добавил он.

Фарид Мухаметшин заметил, что на конкурс заявилось достаточно большое количество участников с активной жизненной позицией. «Мы немного изменили формат – дали возможность участвовать в конкурсе гражданам до 40 лет, то есть людям состоявшимся и где-то проявившим себя. Это обогатило конкурсную деятельность. Акцентировали внимание на образовательной части при проведении этого конкурса», – подчеркнул он.

Секретарь татарстанской «Единой России» заверил, что «по партийной линии такая учеба обязательно продолжится и не остановится на подведении итогов».

«Ваша конкурентоспособность в связи с участием в этом конкурсе, безусловно, растет. Вы стали компетентнее, смелее, вы не боитесь аудитории. Думаю, это большая жизненная школа, которую вы проходите по инициативе регионального отделения политической партии “Единая Россия”. Впереди еще интереснее будет работа, новые встречи и успехи», – сказал Фарид Мухаметшин участникам проекта.

По федеральному партийному проекту «Локомотивы роста» в Татарстане в ноябре 2018 года была инициирована реализация образовательной программы «Конкурс стратегических инициатив “Локомотивы роста”». Образовательная программа направлена на привлечение талантливых молодых специалистов в реальные стратегические сектора экономики и производства, изучение передового опыта предприятий – локомотивов роста Татарстана и системы управления в городах, где расположены данные предприятия. Участниками программы стали молодые профессионалы в области экономики, промышленного сектора и управления в возрасте от 18 до 40 лет, студенты выпускных курсов по направлениям подготовки «экономика» и «менеджмент».

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