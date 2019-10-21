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Татар-информ

21 октября 2019, 14:15

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил депозит со ставкой до 6,4%

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил депозит со ставкой до 6,4%

Минимальная сумма вклада «Еще выше» 50 000 рублей.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). С 10 октября по 31 декабря 2019 года клиенты Альфа-Банка могут открыть акционный депозит в рублях «Еще выше» со ставкой до 6,4% годовых. Банк предложил удобный способ накопления средств с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без) и сроком размещения на 6 месяцев или 1 год. Минимальная сумма вклада 50 000 рублей. Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено.

«Сегодня вклады остаются основным инструментом сбережений россиян и неотъемлемой частью финансового планирования. При этом определяющими факторами для вкладчиков при выборе накопительного продукта являются процентная ставка, условия по продукту и удобство управления своими средствами. Самые востребованные сроки размещения депозитов — от 6 месяцев до года. Всем этим критериям в полной мере соответствует наше новое предложение — вклад «Еще выше», — комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Открыть депозит «Еще выше» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр банка.

Подробнее о накопительных предложениях можно узнать на сайте банка.

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