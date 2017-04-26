Бывший вратарь «Рубина» вышел на второе место по количеству «сухих» матчей в РПЛ

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Бывший голкипер «Рубина», защищающий ныне цвета ФК «Крылья Советов», Сергей Рыжиков сыграл 129-й матч на «ноль», сообщает sports.ru. Это событие произошло по итогам матча 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (1:0).
39-летний вратарь сравнялся по данному показателю с бывшим голкипером «Локомотива» и «Динамо», а ныне тренером вратарей ПФК ЦСКА Сергеем Овчинниковым.
Больше всего матчей на ноль в РПЛ у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который не пропускал мячи в 206-ти играх чемпионата.