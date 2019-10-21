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Татар-информ

21 октября 2019, 12:40

Экономика и финансы

В банковском секторе России начинается API-трансформация

Экономика и финансы

В банковском секторе России начинается API-трансформация

Аналитический центр TAdviser совместно с ПАО «Банк ВТБ» провел исследование по изучению мирового и российского опыта применения API.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В ходе исследования, проведенного аналитическим центром TAdviser совместно с ПАО «Банк ВТБ» при участии Сколково в августе-сентябре 2019 года, был проанализирован мировой и российский опыт применения API (application programming interface), выявлены наиболее перспективные сценарии и стратегии использования этого подхода, затронуты вопросы нормативного регулирования и стандартизации, определены препятствия развития.

Исследование перспектив открытых API в отечественном финансовом секторе было основано на опросе 25 банков, входящих в топ-100 российского рынка.

API представляют собой программные интерфейсы взаимодействия между информационными системами и подразделяются на две основные категории: внутренние и публичные (или открытые). Внутренние API используются для унификации взаимодействия подразделений внутри организации, они помогают экономить затраты и повышать эффективности работы. Подвидом публичных API можно считать партнерские программные интерфейсы, доступные внешним провайдерам с определенными ограничениями.

Открытые API уже внесли серьезный вклад в развитие ряда крупнейших интернет-компаний, таких как Google, Amazon или Netflix, а теперь становятся двигателем финансовых инноваций.

Открытые API дают возможность расширить клиентскую базу (47%), а также получить дополнительный доход (17%), отметили банкиры, участвующие в опросе. Лишь менее 10% респондентов определённо заявили, что использование публичных API они не планируют.

Через подобный программный интерфейс могут предоставляться информационные или платёжные сервисы, а также данные для построения внешних сервисов. Это могут быть как продуктовые сервисы, например, калькулятор для расчёта кредитов, так и сервисы для получения выписок и совершения платежей.

Начальник управления цифровой трансформации банка ВТБ Алексей Чубарь отметил: «Формирование банком инфраструктуры, технологий и бизнес-моделей для работы с открытыми API позволит не только значительно расширить возможности партнеров и, в конечном итоге, банка более точно адресовать потребности самого широкого круга клиентов, снизить издержки на реализацию специализированных вертикальных сервисов, но и во многом переопределить стратегию развития собственных информационных систем в сторону более эффективной интеграционной и платформенной архитектуры. Именно такой подход позволит кратно увеличить отдачу от весьма значительных инвестиций в ИТ-составляющую развития современного банка, обеспечивая реальную возможность многократного переиспользования создаваемых систем и решений».

Стоит уточнить, что весь имеющийся на данный момент опыт российских банков относится к использованию партнерских API. О предоставлении абсолютно открытого и доступного всем желающим API не заявил ни один из банков, опрошенных в ходе исследования.

Результаты исследования, проведенного аналитическим центром, следующие: 

• Опрос 25 банков, входящих в топ-100 крупнейших финансовых организаций российского рынка, показал, что 75% из них уже начали или планируют использовать открытые API. 

• Более 70% банков ожидают от регулятора разработки стандартов и рекомендаций в этой области.

• Препятствуют развитию API риски утечки конфиденциальных данных и опасения, связанные с неправомерным использованием открытой информации.

• Российские ИТ-компании обладают необходимыми компетенциями и готовы помочь банкам провести API-трансформацию.

В то же время, довольно высока доля банков, скептически настроенных к использованию публичных API (19%). Их аргументы заключаются в том, что банки пока не готовы полноценно работать по этой модели. Каждая заявка на подключение к API в большинстве случаев рассматривается людьми, после чего начинаются переговоры и долгий согласовательный процесс.

Автоматизация в процессе подключения к открытым API отсутствует, чаще всего, по соображениям безопасности или из опасений конкуренции. При открытии внешних API для сторонних провайдеров существуют риски утечки конфиденциальных данных, неправомерного использования открытой информации, незаконных транзакций и пр.

Многих респондентов волнует проблема регулирования этого рынка, в частности, конкретизация вопроса о том, какие данные можно «отдавать» через открытые API. Большинство опрошенных банков ожидают от регулятора разработки стандартов и рекомендаций (71,4%) в области открытых API.

Для развёртывания и поддержки публичного API, по мнению 36% респондентов из опрошенных банков, требуется выделенная команда специалистов по ИТ и ИБ. Более 20% считают, что также понадобятся дополнительные вычислительные мощности и программные продукты. Помимо технологической платформы и эффективной системы обеспечения ИБ, для внедрения API нужны архитекторы решений для бизнеса, специалисты по проектированию бизнес-процессов, а также по дизайну, сопровождению и развитию бизнес-продуктов.

ИТ-компании интенсивно инвестируют в платформы управления API. Наиболее заметны из них: Amazon, Microsoft, Google, Oracle, IBM и Salesforce. Среди российских ИТ-компаний, компетенциями в области построения открытых API обладают «Техносерв», Softline, «Крок», «Синимекс», «ICL Системные Технологии» и др.

«Развитие цифровых каналов является стратегическим приоритетом ВТБ Капитал Инвестиции. Мы создали инвестиционную платформу и готовы предоставить к ней доступ партнерам, используя OpenAPI. Уже реализованы два крупных проекта: запущена инвестиционная площадка на сайте РБК Quote, организован доступ клиентов Почта Банка к брокерским услугам ВТБ. В финальной стадии проработки находится еще один важный для рынка проект. После того, как они пройдут тестирование и отладку, мы готовы будем предложить наш открытый API партнерам для сотрудничества по самым различным направлениям. Банк ВТБ первый и пока единственный банк в России, который использовал OpenAPI для развития рынка инвестиционных продуктов», — прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. 

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