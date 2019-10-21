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Татар-информ

21 октября 2019, 13:00

Экономика и финансы

ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан присоединился к акции «Неделя без турникетов»

Экономика и финансы

ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан присоединился к акции «Неделя без турникетов»

Для студентов ведущих университетов Казани была организована экскурсия в центр.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В поддержку Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан была организована экскурсия для студентов ведущих университетов Казани.

Главной целью данной акции является профориентационное информирование о деятельности учреждения, знакомство студентов с его работой, а также популяризация профессий и специальностей, востребованных сегодня системой Росстандарта.

«Мы всегда поддерживаем подобные акции и с большой радостью проводим экскурсии в нашем центре. Только так, оказавшись внутри учреждения, студенты могут с головой окунуться в мир измерений», — отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Фарид Туктаров.

За время акции центр посетили более 70 студентов из ведущих республиканских вузов, среди которых Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский (Приволжский) Федеральный университет.

Они осмотрели ряд испытательных лабораторий и метрологические отделы, в которых смогли увидеть работу специалистов и задать интересующие их вопросы.

«Я хотел понять на практике, чем мне предстоит заниматься в будущем, а также определиться с выбором организации, в которой смог бы работать после окончания университета», — сообщил студент первого курса Казанского (Приволжского) Федерального университета Кирилл Семенов. 

В испытательной лаборатории пищевой продукции и продовольственного сырья ребята ознакомились с историей ее создания и широким спектром выполняемых работ. Далее студенты посетили нефтехимическую лабораторию, где узнали об уникальных возможностях по испытанию бензинов, дизельного топлива, различных видов масел и спецжидкостей. Начальник лаборатории Алексей Чайников сообщил о случаях выявления некачественных образцах топлива и серьезных последствиях для автомобиля при его использовании.

Отдел измерений физико-химических величин привлек своё внимание информацией о метрологическом обеспечении алкометров, используемых сотрудниками ГИБДД и транспортными службами предприятий. Метрологи регионального центра продемонстрировали его работу на практике, а также рассеяли сложившийся миф о том, что после выпитого стакана кефира нельзя садиться за руль.

Полезные советы при покупке очков и линз для зрения студенты получили в отделе измерений геометрических величин. Они узнали о необходимости наличия свидетельства о поверке средств измерений, используемых в офтальмологическом кабинете, чтобы быть спокойными, что им корректно подберут необходимый товар. Здесь же студентам показали единственный в республике так называемый «искусственный глаз», имитирующий реальный человеческий, а также другое эталонное оборудование, используемое при поверке и калибровке приборов.

В отделе испытаний, сертификации и поверки средств измерений студенты осмотрели испытательные стенды для проверки защищенности от пыли и влаги приборов. Ребятам подробно была разъяснена информация о маркировке степени защиты, указанной в инструкции по эксплуатации различных приборов. 

О важном влиянии вибрации на промышленном производстве и возможностях центра в области поверки виброакустических приборов рассказал начальник лаборатории Сергей Свищев. 

«Вибрация может оказывать негативное влияние не только на средства измерения, но и на самого человека. Постоянное повышенное значение вибрации приводит к быстрой утомляемости, нарушению нервной системы, плохому сну и головной боли. Поэтому очень важно контролировать точность показаний этих приборов», — добавил он.

«Больше всего мне понравилось наблюдать за работой специалистов в пищевой лаборатории, мне показалось это очень увлекательным. Не знала, что продукты подвергаются такому тщательному и детальному лабораторному анализу», — поделилась своим мнением студентка Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева Полина Иванова. Она также отметила, что в будущем хотела бы вернуться в центр для прохождения учебной и производственной практики.

Стоит отметить, что благодаря ежегодно проводимой акции «Неделя без турникетов» обеспечивается эффективное взаимодействие между работодателями и образовательной системой, позволяющее расширить возможности выпускников вузов по выбору мест их дальнейшего трудоустройства.

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