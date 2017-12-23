Главный тренер «Динамо-Казани»: Не могу сказать, когда в команде сыграют татарстанские волейболистки

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов рассказал, когда в команде начнут играть татарстанские волейболистки.

«Не могу об этом говорить, потому что все начинается с Детско-юношеских спортивных школ. К сожалению, я не имею возможности контролировать эти вещи, это не моя обязанность. Я думаю, что похожая ситуация сейчас не только в Татарстане, а по всей России. В каких-то регионах детьми занимаются, и при должном подходе это должно появиться в Татарстане», — поделился Гилязутдинов.

Тренер отметил, что шаги в этом направлении уже делаются: «По инициативе президента Федерации волейбола Татарстана Фарида Мухаметшина будут проводиться семинары, во время которых специалисты будут приезжать в Казань и помогать нашим тренерам повышать свой уровень».

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