В Ассоциации турагентств РТ считают, что открытие полетов в Египет сократит турпоток в Турцию

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Возможное открытие авиасообщения с Египтом приведет к сокращению туристического потока в Турцию. Такое мнение выразил президент Ассоциации туристских агентств РТ и генеральный директор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов.

«С точки зрения поездки, в Египет у нас всегда был бюджетным сегментом, а учитывая, что у нас доходы населения в России падают, то Египет будет прекрасной альтернативой Турции. Поэтому я думаю, что турпоток только увеличится», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что на туристическом рынке отсутствует конкуренция, и поэтому турецкие компании почувствуют, что начался отток туристов.

«Сезон в Турции практически до ноября, поэтому можно считать поездки туда разовым отдыхом, а Египет на сегодняшний момент это круглогодичные путешествия. Летом не так уж и жарко, а в Новый год температура там +20. Поэтому я думаю, что спрос будет большой, и туристы ждут этого момента», — подчеркнул Мифтахов.

Ранее издание «Известия» сообщало, что президенты Египта и России обсудят восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия—Африка в Сочи 23–24 октября.

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