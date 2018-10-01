Беспорядки в Барселоне не привели к снижению потока туристов из Татарстана

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Уличные протесты в Барселоне не привели к снижению потока татарстанских туристов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал президент Ассоциации туристских агентств РТ и генеральный директор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов.

«В Барселоне основной турпоток пляжного отдыха закончился, сейчас туда люди едут просто путешествовать. И снижение турпотока сильно не выражено, потому что все столкновения с полицией проходят ночью. Снижение количества туристов в Барселону не носит массовый характер», — отметил собеседник агентства.

При этом он не смог рассказать, выросли или снизились цены на туристические путевки в столицу Каталонии.

Ранее «Известия» сообщали, что 18 и 19 октября в Барселоне прошли протесты, собравшие свыше 500 тыс. человек, число пострадавших в ходе потасовок с полицией превысило 200 человек.

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