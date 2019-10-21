Бывший игрок «Рубина» подал в отставку с поста главного тренера ФК «Луч»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Бывший защитник «Рубина» Рустем Хузин, возглавлявший до недавнего времени команду ФНЛ «Луч» из Владивостока, подал в отставку с поста главного тренера клуба, сообщает пресс-служба ФК «Луч».

Под руководством Хузина владивостокский клуб провел 59 официальных матчей. В активе тренера 16 побед, 24 ничьих и 19 поражений. Последней игрой татарстанского специалиста в качестве главного тренера клуба «Луч» стал домашний матч против «Енисея», закончившийся поражением хозяев (0:1).

Рустем Хузин тренировал клуб из Владивостока с лета 2018 года. До этого он возглавлял ФК «Лада-Тольятти», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Амкар», а также дубль и вторую команду «Рубина».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.