WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

21 октября 2019, 13:18

Спорт

Бывший игрок «Рубина» подал в отставку с поста главного тренера ФК «Луч»

Рекомендуем

Спорт

Бывший игрок «Рубина» подал в отставку с поста главного тренера ФК «Луч»

Рустем Хузин принял решение покинуть команду из Владивостока после трех поражений в четырех последних матчах.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Бывший защитник «Рубина» Рустем Хузин, возглавлявший до недавнего времени команду ФНЛ «Луч» из Владивостока, подал в отставку с поста главного тренера клуба, сообщает пресс-служба ФК «Луч».

Под руководством Хузина владивостокский клуб провел 59 официальных матчей. В активе тренера 16 побед, 24 ничьих и 19 поражений. Последней игрой татарстанского специалиста в качестве главного тренера клуба «Луч» стал домашний матч против «Енисея», закончившийся поражением хозяев (0:1).

Рустем Хузин тренировал клуб из Владивостока с лета 2018 года. До этого он возглавлял ФК «Лада-Тольятти», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Амкар», а также дубль и вторую команду «Рубина».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Игрок «молодежки» «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение
Новости дня
13:23
Госавтоинспекция Казани ищет водителя, который на «зебре» сбил 11-летнюю девочку и уехал

ДТП произошло возле дома №50 на улице Тунакова.

13:18
Бывший игрок «Рубина» подал в отставку с поста главного тренера ФК «Луч»

Рустем Хузин принял решение покинуть команду из Владивостока после трех поражений в четырех последних матчах.

13:08
В Ассоциации турагентств РТ считают, что открытие полетов в Египет сократит турпоток в Турцию

По мнению президента ассоциации Рамиля Мифтахова, турецкие компании начнут понижать цены на отдых.

13:04
В Камском Устье заселили новый арендный дом

Новостройка по улице Профсоюзная построена за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

13:03
Сегодня на Казанском пороховом заводе запланировано порядка тридцати испытательных выстрелов

На заводе также пройдет плановое сжигание мусора.

13:00
ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан присоединился к акции «Неделя без турникетов»

Для студентов ведущих университетов Казани была организована экскурсия в центр.

13:00
Беспорядки в Барселоне не привели к снижению потока туристов из Татарстана

По мнению президента ассоциации Рамиля Мифтахова, снижение туристического потока не носит массовый характер.

12:50
Синоптики предупреждают татарстанцев о сильном ветре и тумане

В Казани порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, по республике — 15-20 м/с.

12:50
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
12:45
Ветклинику в Нижнекамске, в которой отказались помочь умирающей собаке, проверяет прокуратура

Сотрудница клиники Cats&dogs отказала в помощи пожилому мужчине, который принес в клинику умирающую собаку.

12:44
Игрок «молодежки» «Рубина» Вячеслав Фомин переведен из реанимации в хирургическое отделение

Статус пациента со «стабильно тяжелого» изменен на «средней тяжести».

12:30
ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани
12:30
Студенческий театр Шотландии впервые представит перфоманс в казанском Доме Актера

Выступление шотландских актеров состоится в рамках программы молодежных спектаклей для регионов на Театральной олимпиаде 2019.

12:27
В Набережных Челнах возле мусороприемника найден окровавленный труп мужчины
12:19
Прокуратура проверяет информацию о том, что в школе Альметьевска учительница заклеила детям рты

Специалистам надзорного ведомства предстоит разобраться в ситуации и принять, при необходимости, определенные меры.

12:16
«Спартак» поддержал травмированного игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина

Сегодня футболиста перевели из реанимации в палату хирургического отделения.

12:08
«Татспиртпром» открыл свой первый завод за пределами России

По итогам I квартала 2019 года «Татспиртпром» занял первое место по продажам алкогольной продукции в России.

12:01
У Казанского Кооперативного института каршеринговый «Рено» столкнулся с «Опелем»

Авария произошла на пересечении улиц Академика Ершова и Искра около девяти утра.

12:00
На МТФ-2019 обсудят совершенствование технологии администрирования таможенных платежей
11:46
Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН Олегу Синяшину

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что рад вручать международную награду своему земляку.

11:45
На видео попало, как грузовик смял легковушку и чуть не задавил пешехода в Казани

Авария произошла на Ноксинском Спуске сегодня утром.

11:40
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве
11:40
Женщины во время беременности в 18 раз чаще подвержены гриппу

О необходимости вакцинации беременных рассказали казанские врачи.

11:36
В «Салават Купере» по просьбе подрядчиков среднюю цену за 1 кв. м поднимут до 42,5 тыс. рублей

Подрядчики просили увеличить цену строительства из-за подорожания основных строительных материалов.

11:25
После десятичасовой задержки туристы вылетели из Казани в Анталью

По информации авиакомпании, самолет задержали в аэропорту Казани по техническим причинам.

События