(Набережные Челны, 21 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах возле мусороприемника найден окровавленный труп мужчины. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Жители дома 45/03 сообщили в полицию, что в «мусорке» найден труп человека. По их словам, на месте происшествия было много крови, лицо жертвы было разбито.

Источник агентства заявил, что тело располагалось не в самой камере мусоропровода, а возле нее. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, устанавливается личность погибшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этом же доме 5 августа было обнаружено тело 66-летней пенсионерки с 23 колото-резанными ранениями грудной клетки, брюшной полости и шеи. Женщина скончалась от полученных ран. В квартире был найден окровавленный нож. Обвинение в убийстве предъвили 43-летнему соседу женщины.

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