ВТБ развивает сотрудничество с Правительством Республики Татарстан

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Казани прошла рабочая встреча заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. По ее результатам было подписано соглашение между банком и регионом о сотрудничестве в развитии жилищного строительства в Республике.

В частности, совместные усилия будут сконцентрированы на реализации государственных программ в данной сфере и поддержке застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов.

В ходе переговоров стороны также обсудили ключевые вопросы финансирования значимых республиканских проектов, а также местных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ, прокомментировал: «Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов. ВТБ принимает активное участие в финансировании жилищного и коммерческого строительства республики, предлагает партнерам наиболее удобные и выгодные решения. Надежность банка-партнера является одной из главных составляющих успешной работы застройщика, особенно в рамках новых требований законодательства. Уверены, наш значительный опыт финансирования строительства позволит воплотить в жизнь многие значимые проекты и послужит дальнейшему развитию этой отрасли в республике».

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан, прокомментировал: «На протяжении многих лет Татарстан успешно сотрудничает с ВТБ. Сегодня в республике действуют 35 офисов в 8 городах. Стабильно высоким остается кредитный портфель корпоративного бизнеса. Банк успешно реализует совместные проекты с предприятиями машиностроения. Отрадно, что банк особое внимание уделяет работе с малым и средним бизнесом республики и участвует во всех программах господдержки. ВТБ успешно развивает программы кредитования физических лиц. При этом из 87 млрд рублей розничного кредитного портфеля более 51 млрд рублей составляет ипотечный кредит. Сегодня каждая 3-я ипотека в Татарстане оформляется в ВТБ. Безусловно, новым направлением развития стало участие в проектном финансировании жилищного строительства. Отрадно, что банком уже одобрено финансирование 11 проектов застройщиков республики на сумму более 5,7 млрд рублей».

Кредитный портфель ВТБ в Республике Татарстан в сегменте среднего и малого бизнеса за 9 месяцев 2019 года составил почти 38 млрд рублей. ВТБ участвует в федеральных государственных программах поддержки среднего и малого бизнеса, которые реализуются совместно с Министерством сельского хозяйства, Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках «Программы 1764») и Корпорацией МСП. Кредитный портфель ВТБ в Республике Татарстан в рамках данных программ по итогам 9 месяцев 2019 года составляет 8,5 млрд рублей.

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