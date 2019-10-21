«Татспиртпром» открыл свой первый завод за пределами России

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В азербайджанском в городе Гусар состоялось открытие завода Rus Azeri Spirits, построенного при участии «Татспиртпрома». Производственная мощность завода составляет 193,6 тыс. декалитров в год, общий объем инвестиций в проект составил 2 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Завод в городе Гусар «Татспиртпром» построил со своим азербайджанским партерном Carcıoglu Group. «Помимо брендов татарстанской компании будут разливаться торговые марки других российских и иностранных производителей алкоголя. Все технологические процессы на новом предприятии будут осуществляться при контроле специалистов компании “Татспиртпром”», – отметили в пресс-службе.

Сотрудничество между татарстанской и азербайджанской компаниями началось в 2018 году, когда «Татспиртпром» начал розлив продукции на мощностях завода Azeri. Для расширения дистрибуции «Татспиртпром» также заключил с Carcıoglu Grou» договор эксклюзивного права на продажу татарстанской алкогольной продукции в Азербайджане.

По итогам I квартала 2019 года «Татспиртпром» занял первое место по продажам алкогольной продукции в России, реализовав на отечественном рынке 1,35 млн декалитров. Объем продаж коньяков производства татарстанской компании увеличился в 2,5 раза, ликероводочной продукции — на 41% и водок — на 8 %.

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