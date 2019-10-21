WORLDSKILLS - 2019

Динара Прокопьева

21 октября 2019, 11:46

Общество

Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН Олегу Синяшину

Рекомендуем

Общество

Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН Олегу Синяшину

Фото: Динара Прокопьева

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что рад вручать международную награду своему земляку.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель Казанского научного центра Российской академии наук Олег Синяшин получил Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2019 года. Церемония вручения прошла в Академии наук РТ.

«За время существования премии она стала престижной наградой, которая ценится в научном мире. Это мы видим по количеству кандидатов, которые участвуют в этой премии. Иногда сложно сделать выбор. В этом году мы имеем честь поздравить ректора федерального исследовательского центра „Казанского научного центра РАН“, действительного члена РАН, профессора Олега Герольдовича Синяшина, который добился выдающихся результатов в области органической химии», — сказал президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

Награду вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который поздравил Синяшина от имени властей республики.

«Мы очень рады, что в этом году Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии присуждается нашему земляку, директору федерального исследовательского центра „Казанский научныйцентр РАН“, академику Олегу Герольдовичу Синяшину. Ваши достижения — результат кропотливого, напряженного труда, научного поиска и неустанной исследовательской деятельности. Мы гордимся вашими успехами и вкладом в развитие современной науки», — обратился к лауреату Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С ответным словом выступил казанский химик Олег Синяшин.

«Получить награду за свою профессиональную деятельность — это дорогого стоит. Более 40 лет я работаю в области фосфорорганической химии. Для меня эта награда — признание всей той работы, которой я занимаюсь все эти годы», - сказал Синяшин.

Он отметил, что накануне вручения награды встречался с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который принял решение о создании Арбузовской премии. «Он сказал, что решение об учреждении этой премии было правильным, и, на его взгляд, тот престиж, который премия имеет сейчас, отвечает той идее, которая была заложена при создании премии», — добавил лауреат.

После вручения наград Синяшин прочтет здесь лекцию «Химия фосфора: от молекулы к новым технологиям и материалам».

Олег Синяшин — яркий представитель Казанской химической школы. Более 10 лет он возглавляет Казанский научный центр Российской академии наук. Основные темы научных публикаций и патентов Синяшина — органическая химия, химия фосфорорганических соединений и органический электросинтез.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена Президентом Татарстана в июле 1997 года. Это произошло накануне 120-летнего юбилея выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки — химии фосфорорганических соединений — академика Александра Арбузова.

Премия присуждается раз в два года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды и изобретения в области химии фосфора. Лауреатом может быть как российский, так и иностранный ученый, который получает премию в пять тыс. долларов. В 2017 году Арбузовскую премию вручили немецкому химику, профессору Университета Регенсбурга Манфреду Шееру.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Умные сети»: в филиале ОАО «Сетевая компания» приступили к реализации пятилетней программы
Новости дня
11:46
Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН Олегу Синяшину

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что рад вручать международную награду своему земляку.

11:45
На видео попало, как водитель грузовика смял легковушку и чуть не задавил пешехода в Казани

Авария произошла на Ноксинском Спуске сегодня утром.

11:40
Женщины во время беременности в 18 раз чаще подвержены гриппу

О необходимости вакцинации беременных рассказали казанские врачи.

11:36
В «Салават Купере» стоимость квадратного метра вырастет до около 42,5 тыс. рублей

Подрядчики просили увеличить цену строительства из-за подорожания основных строительных материалов.

11:25
После десятичасовой задержки туристы вылетели из Казани в Анталью

По информации авиакомпании, самолет задержали в аэропорту Казани по техническим причинам.

11:24
В Казани стартовала Неделя без бумаги

Организаторы проведут сбор макулатуры, буккроссинг, разыграют многоразовую кружку, а также вручат участникам скидку на покупку одежды и добробуков.

11:10
«Умные сети»: в филиале ОАО «Сетевая компания» приступили к реализации пятилетней программы

Это уже третий этап реализации программы по оснащению оборудования компании элементами Smart grid.

11:06
В Казани стартует открытый отбор префекта «Старого города»

Новый руководитель возглавит работу в Старо-Татарской слободе.

10:56
Руслан Нигматуллин: «Шаронову мешает отсутствие тренерской лицензии Pro»

Бывший голкипер сборной России по футболу рассказал о статусе главного тренера «Рубина» и основной проблеме казанского клуба.

10:46
Агентство АКРА улучшило кредитный рейтинг РТ до максимального

В качестве аргумента к повышению агентство привело высокие показатели развития экономики Татарстана в сравнении со средним уровнем по стране.

10:32
Татарстан заключил рекордное количество договоров с использованием эскроу-счетов

За девять месяцев 2019 года Росреестр РТ зарегистрировал 637 договоров долевого участия в новом порядке.

10:25
В Набережных Челнах пьяный водитель «БМВ» врезался в стоящий автобус

Подъехавшие к месту происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель ранее был лишен водительских прав.

10:18
Жителям Вахитовского района Казани расскажут об открытых вакансиях города

Ярмарка вакансий пройдет в 23 октября в Региональном учебном центре по подготовке кадров.

10:13
У нижнекамцев нашли 3,5 тысячи литров поддельного элитного алкоголя, лимонадов и «незамерзайки»

Огромную партию спиртного обнаружили на складах в районе БСИ-2.

09:56
Москалькова: Зачет декретного отпуска в трудовой стаж — настоящее спасение для женщин
09:38
Татарстанец выиграл «серебро» чемпионата мира по ушу

Соревнования проходят в настоящее время в Шанхае.

09:24
В исполкоме Казани заявили о нехватке дворников

Недостаток персонала связали с низкой зарплатой работников.

09:18
Заболеваемость простудой среди казанцев за неделю выросла на 2,2%

Заболевших гриппом в столице РТ не обнаружено, отметили в городском Управлении здравоохранения.

09:14
Ольга Бузова выступила в Казани на парковке перед торговым центром

Концерт Ольги Бузовой в столице Татарстана посетили свыше 7,5 тыс. человек.

09:00
«МОНРО» предлагает в Казани зимнюю обувь по низким ценам

Каждый, кто ищет обувь к холодному сезону, сможет найти в магазинах сети вариант по душе.

08:58
Форвард «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой

Теперь игрок не сможет принять участие в гостевом матче с уральским «Автомобилистом».

08:40
Роспатент рассказал о самой необычной патентной заявке
08:37
В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь умирающей собаке, животное скончалось на пороге клиники

На проспекте Строителей водитель такси сбил собаку, с которой гулял пожилой хозяин.

08:19
В Казани на треть снизилось количество смертей на производстве

Самыми опасными сферами для жизни и здоровья работников остаются производство и строительство.

08:10
СМИ узнали о заметном росте продаж антидепрессантов в России
События