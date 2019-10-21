Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН Олегу Синяшину

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель Казанского научного центра Российской академии наук Олег Синяшин получил Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2019 года. Церемония вручения прошла в Академии наук РТ.

«За время существования премии она стала престижной наградой, которая ценится в научном мире. Это мы видим по количеству кандидатов, которые участвуют в этой премии. Иногда сложно сделать выбор. В этом году мы имеем честь поздравить ректора федерального исследовательского центра „Казанского научного центра РАН“, действительного члена РАН, профессора Олега Герольдовича Синяшина, который добился выдающихся результатов в области органической химии», — сказал президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.

Награду вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который поздравил Синяшина от имени властей республики.

«Мы очень рады, что в этом году Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии присуждается нашему земляку, директору федерального исследовательского центра „Казанский научныйцентр РАН“, академику Олегу Герольдовичу Синяшину. Ваши достижения — результат кропотливого, напряженного труда, научного поиска и неустанной исследовательской деятельности. Мы гордимся вашими успехами и вкладом в развитие современной науки», — обратился к лауреату Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С ответным словом выступил казанский химик Олег Синяшин.

«Получить награду за свою профессиональную деятельность — это дорогого стоит. Более 40 лет я работаю в области фосфорорганической химии. Для меня эта награда — признание всей той работы, которой я занимаюсь все эти годы», - сказал Синяшин.

Он отметил, что накануне вручения награды встречался с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который принял решение о создании Арбузовской премии. «Он сказал, что решение об учреждении этой премии было правильным, и, на его взгляд, тот престиж, который премия имеет сейчас, отвечает той идее, которая была заложена при создании премии», — добавил лауреат.

После вручения наград Синяшин прочтет здесь лекцию «Химия фосфора: от молекулы к новым технологиям и материалам».

Олег Синяшин — яркий представитель Казанской химической школы. Более 10 лет он возглавляет Казанский научный центр Российской академии наук. Основные темы научных публикаций и патентов Синяшина — органическая химия, химия фосфорорганических соединений и органический электросинтез.

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена Президентом Татарстана в июле 1997 года. Это произошло накануне 120-летнего юбилея выдающегося химика, создателя новой ветви химической науки — химии фосфорорганических соединений — академика Александра Арбузова.

Премия присуждается раз в два года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды и изобретения в области химии фосфора. Лауреатом может быть как российский, так и иностранный ученый, который получает премию в пять тыс. долларов. В 2017 году Арбузовскую премию вручили немецкому химику, профессору Университета Регенсбурга Манфреду Шееру.

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