На МТФ-2019 обсудят совершенствование технологии администрирования таможенных платежей

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Сессия «Администрирование таможенных платежей: новые приоритеты и возможности» станет одним из ключевых событий второго дня деловой программы Международного таможенного форума, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Цифровизация процессов администрирования таможенных платежей позволила таможне и бизнесу решать задачи в режиме реального времени с минимальными временными и технологическими затратами, а новые сервисы „Личного кабинета участника ВЭД“ — создать единую интерактивную среду», — отметили в ФТС.

В ходе сессии эксперты обсудят дальнейшее развитие механизмов администрирования таможенных платежей, рассмотрят вопросы функционирования сервисов Единого лицевого счета, а также совершенствование технологий учета и взыскания задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Модерировать дискуссию будет координатор постоянной комиссии Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России Федор Павловский. Также ожидается участие замруководителя ФТС России Елены Ягодкиной и и. о. начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Сергей Семашко.

В числе приглашенных гостей руководитель межрегионального операционного управления Федерального казначейства Наталия Горина, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Марс» Александр Максимов, директор службы транспорта и импорта ООО «Лента» Игорь Овсиенко, директор компании «Фрега» Томас Жемгулис.

Напомним, Международный таможенный форум пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли. Татарстан на нем представят «ТАИФ» и «Татспиртпром».

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