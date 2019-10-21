В «Салават Купере» стоимость квадратного метра вырастет до около 42,5 тыс. рублей

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Средняя цена за 1 кв. м жилья в комплексе «Салават Купере» увеличится с 35 до около 42,5 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Госжилфонда РТ.

Специалисты фонда проанализировали требования подрядчиков, занятых на строительстве соципотечного жилья в Казани, о пересмотре цены строительства 1 кв. м до 46,4 тыс. рублей.

«Анализ показал, что цены на основные строительные материалы только с начала года подорожали на 10—17%. Строительство — реальный сектор экономики, поэтому такие факторы, как инфляция, изменения цен на строительные материалы и рост цен на энергоносители не могут не учитываться на конечной стоимости квадратного метра», — говорится в сообщении.

По итогам анализа принято решение увеличить цену строительства 1 квадратного метра с 32,5 тыс. до 38 тыс. рублей, при этом конечная стоимость квадратного метра в чистовой отделке будет составлять около 42,5 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

«Квартиры реализуются по сложившейся себестоимости. Кроме затрат на строительство, в цене квадратного метра учитываются расходы на межевание земельных участков, проектные работы, необходимые экспертизы и оплата работы по техническому надзору», — пояснили в пресс-службе ГЖФ.

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