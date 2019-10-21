Женщины во время беременности в 18 раз чаще подвержены гриппу

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Во время беременности женщины в 18 раз чаще подвержены гриппу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая родовым отделением №1 горбольницы №16 Лилия Давлетшина.

«Если сравнивать небеременных женщин детородного возраста и беременных, то замечено, что беременные восприимчивы к гриппу в 18 раз больше. То есть, если из 10 тысяч женщин гриппом заболеют две, то среди 10 тысяч беременных гриппом заболеют 37-38 женщин», – отметила врач.

По словам медиков, беременные женщины, как и дети, входят в группу высокого риска заболевания гриппом. А осложнения от инфекции у этой категории населения особенно тяжелые врачи, отмечают специалисты.

«Прививать беременных нужно, чтобы роды протекали благополучно и без проблем. Поствакцинальных осложнений за все время не было зарегистрировано. Вакцинация рекомендуется во втором и третьем триместрах», – добавила Давлетшина.



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