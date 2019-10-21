Студенческий театр Шотландии впервые представит перфоманс в казанском Доме Актера

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). 26 октября в Доме Актера имени Марселя Салимжанова впервые состоится перфоманс студентов Королевской консерватории Шотландии (Глазго, Великобритания), сообщает пресс-служба Дома Актера.

В Казани шотландские актеры представят отрывок из комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» – «Сон Гермии». Режиссерами выступили Мишель Холден и Али де Сауза.

Выступление состоится в рамках программы молодежных спектаклей для регионов на Театральной олимпиаде 2019. Студенческие театры Швейцарии, Литвы, Шотландии и Австрии покажут спектакли в шести городах России. Постановки по пьесам Уильяма Шекспира, Антона Чехова и Леонида Андреева увидят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Великом Новгороде, Пскове, Казани и Ярославле.



В своих спектаклях молодые режиссеры, актеры, драматурги и сценографы смотрят на пьесы, давно ставшие театральной классикой, под новым углом. Их постановки полны философских размышлений и свежих театральных решений.

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