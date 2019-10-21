(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). После десятичасовой задержки туристы вылетели из Казани в Анталью, сообщила представитель PR-службы Azure Air Анастасия Матюшина.

Сегодня в 00.50 из аэропорта «Казань» в Турцию должен был вылететь самолет авиакомпании Azure Air, однако пассажирам пришлось покинуть воздушное судно из-за задержки.

Анастасия Матюшина уточнила, что рейс № 1691 был задержан в целях безопасности по технической причине. Всем пассажирам предоставили напитки и питание.

По ее словам, на время задержки более чем 300 пассажирам предложили размещение в гостинице, однако воспользовались этой возможностью лишь 12 человек, остальные предпочли ожидать в самом аэропорту.

В настоящий момент борт вылетел к месту назначения. Авиакомпания Azure Air приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.