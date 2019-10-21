В Казани стартовала Неделя без бумаги

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Казани с 21 по 27 октября пройдет Неделя без бумаги, приуроченная к Международному дню без бумаги, который отмечается 24 октября. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.



Организаторы проведут сбор макулатуры, буккроссинг, разыграют многоразовую кружку, а также вручат участникам скидку на покупку одежды и добробуков.



В течение недели будут установлены боксы для сбора макулатуры, а затем собранное вторсырье отправится на переработку. Также во время акции можно отказаться от бумажных стаканчиков для напитков навынос – они делаются из бумаги и пластика и не поддаются переработке. Неравнодушных горожан призывают заменить одноразовые стаканчики на многоразовые, кружки-термосы или тамблеры.



Кроме того, в течение Недели без бумаги активисты соберут средства для посадки деревьев в одном из социальных учреждений города.



Жителям Казани также представится возможность стать партнером акции или провести свое мероприятие. Для этого необходимо написать личное сообщение в сообществе в соцсети «Вконтакте» или e-mail: ecologickzn@yandex.ru.



Акция Неделя без бумаги впервые прошла в Казани в прошлом году. Ее цель – обратить внимание на ограниченность ресурсов нашей планеты и рассказать о способах сокращения применения бумаги, используемой в повседневной жизни.

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