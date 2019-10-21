«Умные сети»: в филиале ОАО «Сетевая компания» приступили к реализации пятилетней программы

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Благодаря мероприятиям по комплексной программе реконструкции и автоматизации распределительной сети в Казани предполагается обновить до 60 % электросетевого оборудования.

Это уже третий этап реализации программы по оснащению оборудования компании элементами Smart grid. Технология обеспечивает потребителей бесперебойным электроснабжением, а специалистов компании — возможностью дистанционного управления работой распределительных сетей.

В 2015 году в «Сетевой компании» была разработана концепция по внедрению элементов «Умных сетей», согласно которой в течение нескольких лет реализуется проект, позволяющий осуществлять бесперебойное электроснабжение потребителей и в случае перерыва восстановить электроснабжение с минимальными временными затратами. Модернизация ближайшей пятилетки охватит до 60 процентов оборудования распределительной сети: 107 распределительных пунктов и более 500 трансформаторных подстанций, в рамках программы планируется реконструировать и построить 110 км кабельных линий 10 кВ.

«Реализуемое по решению руководства компании новое техническое решение не оставит без света на продолжительный срок жителей республиканской столицы, — отмечает заместитель директора филиала „Дирекция строящихся энергообъектов“ Сиринат Шагеев — в случае аварийных отключений все переключения будут выполняться автоматически, в течение одной минуты и без участия человека. Это исключит необходимость оперативного выезда персонала на место с целью поиска и устранения повреждения. И такие факторы, как удаленность энергообъекта, высокая загруженность автомобильных магистралей не будут иметь значения».

Контроль параметров электрической сети означает, что все данные будут поступать диспетчеру, а он, в свою очередь, в режиме реального времени, может видеть всю информацию по состоянию сети и распределению нагрузки, при необходимости выполнять оперативные переключения: ввести или вывести в ремонт необходимое оборудование. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, определить аварийный участок сети, выделить поврежденный участок и восстановить электроснабжение потребителей. Безусловно, все действия автоматики в реальном времени будут под контролем диспетчера.

«Интеллектуальную» начинку получил РП −9 — один из первых распределительных пунктов, находящихся в Приволжском районе Казани, введенный в эксплуатацию в 1975 году (его общая нагрузка составляет 5 МВт). Плановый осмотр необслуживаемого сооружения по нормативам проводится не реже одного раза в полгода. По словам мастера группы сопровождения проекта КРиС ДСО Ильгиза Хакимуллина, была проведена полная замена оборудования, установлены новые Smart-ячейки, удаленный доступ для управления которыми позволит минимизировать трудовые затраты на ликвидацию аварийного отключения до считанных минут.

Помимо повышения интеллектуальной составляющей современной энергетики происходит повсеместный переход на кабельные линии электропередач 10 кВ, как более безопасный и эстететичный инструмент для передачи электрической энергии в условиях стесненной городской застройки, который реализуется в Казани в течение нескольких десятилетий. Прорыв энергетики обещают осуществить в следующую пятилетку, вводя в год не менее 20 километров подземных линий.

Наряду с кабелями из шитого полиэтилена в траншею укладывается и ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи, которая обеспечивает передачу данных между всеми интеллектуальными элементами управления энергообъектами, вписываясь в формулу концепции цифровой энергетики «видим — наблюдаем — управляем». Новая энергетическая связь соединит два крупных центра питания в Московском и Кировском (ПС 110 кВ Ленинская) и Ново-Савиновском (ПС 220 кВ Магистральная) районах и станет резервным источником электроснабжения, беря на себя нагрузку в случае аварийных отключений.

Проект автоматизации распределительной сети Казани реализуется одновременно с программами по интеллектуальному учету — в трансформаторных подстанциях устанавливаются «умные» узлы учета, которые со временем будут связаны в единое целое с «умными сетями».

Таким образом комплекс проводимых мероприятий, затрагивающих распределительные сети, предоставляет возможность оперативного реагирования на изменения режимов в энергосистеме в условиях возрастающего энергопотребления и позволит осуществлять электроснабжение с максимальной надежностью, сокращая как перерывы в подаче электроэнергии, так и технические потери.