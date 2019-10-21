Агентство АКРА улучшило кредитный рейтинг РТ до максимального

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) улучшило кредитный рейтинг Республики Татарстан до показателя ААА(RU), информирует пресс-служба Минфина РТ.
Данный рейтинг является наивысшим по шкале кредитоспособности по национальной шкале для РФ.
В качестве аргумента к повышению агентство привело высокие показатели развития экономики Татарстана в сравнении со средним уровнем по стране.
Данный уровень является «приемлемым уровнем долговой нагрузки», отмечается в ведомстве. Также был отмечен сбалансированный бюджет РТ с высокой степенью самодостаточности и гибкости.