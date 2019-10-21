Руслан Нигматуллин: «Шаронову мешает отсутствие тренерской лицензии Pro»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Воспитанник казанского футбола, бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с отсутствием тренерской лицензии категории Pro y наставника «Рубина» Романа Шаронова.

По мнению Нигматуллина, несмотря на неудачные результаты команды в ряде матчей, Роман Шаронов имеет карт-бланш со стороны руководства клуба на этот сезон. При этом футбольный эксперт считает, что отсутствие лицензии Pro у де-факто главного тренера клуба мешает и вносит диссонанс в работу тренерского коллектива.

«Да, Шаронов главный тренер внутри коллектива, но официально, на бумаге, главным тренером является испанец Эдуардо Докампо. С моей точки зрения, это не совсем правильно, но в целом это не главная проблема "Рубина"», - заявил Нигматуллин в ходе своей эксклюзивной оценки игры казанского клуба как по итогам игры со "Спартаком", так и в целом в текущем сезоне.

Подробный анализ игры «Рубина» от эксперта ИА «Татар-информ» можно прочитать на сайте sntat.ru.

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